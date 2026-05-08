Иран разработал новые правила прохода через Ормузский пролив

Иранские власти намерены обязать владельцев танкеров заранее предоставлять подробную информацию о судах для прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, передает DW.

Новые требования содержатся в специальной «Декларации об информации о судне», подготовленной Администрацией пролива Персидского залива (PGSA), созданной властями Ирана 5 мая. Документ включает более 40 пунктов.

Судоходные компании должны будут указывать название и идентификационный номер судна, его прежнее название, страну происхождения и пункт назначения. Также требуется предоставить данные о владельцах, операторах и членах экипажа, включая их гражданство, а также подробную информацию о перевозимом грузе.

Согласно документу, заполненную декларацию необходимо отправлять на электронную почту PGSA до прохода через Ормузский пролив. В сопроводительном письме говорится, что ответственность за предоставление неполной или недостоверной информации полностью несет заявитель.

При этом из документа пока неясно, планирует ли Тегеран вводить плату за проход через пролив. CNN отмечает, что ранее иранские власти рассматривали такую возможность как потенциальный источник доходов для восстановления страны после ударов со стороны США и Израиля. По некоторым оценкам, размер возможного сбора может достигать 2 млн долларов с одного судна.

В Министерстве финансов США уже заявили, что американским гражданам, компаниям и финансовым организациям будет запрещено осуществлять любые платежи правительству Ирана или Корпусу стражей исламской революции (КСИР) за проход через Ормузский пролив.