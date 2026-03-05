Как сообщает агентство Mehr, в первый день войны Иран поразил два танкера.

"Во второй день - несколько судов, которые США побудили пройти через Ормузский пролив и поддерживают их. Суда, нарушившие правила Ирана при прохождении через Ормузский пролив, были поражены. С четвертого дня войны никакого движения через Ормузский пролив не происходит. На третий день только два судна с разрешения и одобрения Ирана как суда дружественных стран получили разрешение на проход", - сказал представитель ВМС Ирана.