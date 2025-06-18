Минувшей ночью Иран вновь атаковал Израиль баллистическими ракетами, сопровождаемыми военными лозунгами: верховный аятолла Али Хаменеи объявил, что "начинается битва". В Тель‑Авиве и других городах сработали сирены воздушной тревоги, и звучали сообщения о проникновении ракет и сбоях в работе системы ПВО, передаёт BAQ.KZ.

Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) озвучил заявление о полном контроле над воздушным пространством Израиля . В столице Ирана — Тегеране — также были слышны взрывы в районах Хакимие и Техранпарс.

Одновременно в Тель‑Авиве и северных районах Израиля сработала система ПВО, которая перехватила часть иранских ракет, пишет reuters.

О пострадавших данных пока нет.

США рассматривают возможность прямого удара по Ирану, если декларация о "небезусловном отказе" (deal) не будет реализована. Однако внутри республиканского лагеря, особенно среди сторонников Трампа, нет единства по этому вопросу.

Американские чиновники в ближайшие 24-48 часов примут решение о вступлении США в военные действия совместно с Израилем, сообщает ABC News. Именно эти двое суток названы решающими для развития конфликта.