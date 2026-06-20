Иран ужесточил правила прохода через Ормузский пролив

Иран ввел новые правила транзита через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью и газом. В течение ближайших 60 дней все суда, планирующие проход через пролив, должны будут подавать заявку не менее чем за 48 часов до транзита. При этом Тегеран временно отменил тарифные сборы и страховые взносы для судов, следующих через пролив. Решение принято на фоне попыток восстановить судоходство в регионе после месяцев напряженности и перебоев в морских перевозках.

По данным Международной морской организации (IMO), в Персидском заливе по-прежнему остаются сотни судов, ожидающих возможности безопасного прохода. Ситуация вокруг Ормузского пролива напрямую влияет на мировые энергетические рынки, поскольку через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти и сжиженного природного газа. Тем временем дипломатические усилия по урегулированию ситуации между США и Ираном столкнулись с новыми трудностями.

По данным Associated Press, иранская делегация не прибыла на запланированные переговоры в Швейцарию, настаивая на прекращении израильских ударов по объектам, связанным с «Хезболлах» в Ливане. На этом фоне появились признаки снижения напряженности на ливано-израильском направлении. По информации американских и региональных источников, Израиль и «Хезболлах» договорились о возобновлении режима прекращения огня. Однако пока неясно, поможет ли это вернуть переговоры между Вашингтоном и Тегераном в конструктивное русло.

Израильская армия сообщила, что в результате недавних атак на юге Ливана погибли четверо военнослужащих, еще несколько получили ранения. В ответ ЦАХАЛ продолжил удары по объектам «Хезболлах», заявив, что целью операций является инфраструктура группировки.