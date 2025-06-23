Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил использование новых баллистических ракет средней дальности Kheibar в военной операции, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство ТАСС.

Ракеты Kheibar обладают дальностью поражения до 2 тысяч километров, что позволяет им поражать объекты на значительном удалении. Как стало известно, эти ракеты были задействованы в утренней атаке по территории Израиля.

Это первый случай применения Kheibar, что свидетельствует о наращивании ракетного потенциала КСИР и повышении уровня угрозы в регионе. Подробности инцидента продолжают уточняться.