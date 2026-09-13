Иран выдвинул семь условий для открытия Ормузского пролива

Иран передал США через посредников семь условий, выполнение которых Тегеран считает необходимым для открытия Ормузского пролива, передаёт агентство Tasnim.

По словам источника агентства, эти условия одобрены высшими инстанциями Исламской Республики Иран. Пока они не будут выполнены, пролив останется закрытым.

«Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытия Ормузского пролива», — отметил собеседник Tasnim.

Он также подчеркнул, что открытие пролива полностью зависит от дальнейших действий Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Тегеран и Маскат достигли договорённостей по управлению Ормузским проливом после его открытия.