Иран выдвинул семь условий для открытия Ормузского пролива
13 Сентября 2026, 08:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
13 Сентября 2026, 08:5413 Сентября 2026, 08:54
162Фото: Tasnim
Иран передал США через посредников семь условий, выполнение которых Тегеран считает необходимым для открытия Ормузского пролива, передаёт агентство Tasnim.
По словам источника агентства, эти условия одобрены высшими инстанциями Исламской Республики Иран. Пока они не будут выполнены, пролив останется закрытым.
«Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытия Ормузского пролива», — отметил собеседник Tasnim.
Он также подчеркнул, что открытие пролива полностью зависит от дальнейших действий Вашингтона.
Ранее сообщалось, что Тегеран и Маскат достигли договорённостей по управлению Ормузским проливом после его открытия.
Самое читаемое
- Премьер Индии вновь призвал Путина закончить войну в Украине
- В России объявили награду за медведей после серии нападений на людей
- От Швеции до Туркменистана: зачем страны отказываются от второй палаты
- Геннадий Головкин избран вице-президентом Спортивной ассоциации исламской солидарности
- В Туркестанской области завершается строительство водохранилища емкостью 68 млн м3