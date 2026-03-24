Иран выдвинул США ультиматум из пяти пунктов для завершения войны, передает BAQ.KZ со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Согласно изданию, Корпус стражей исламской революции (КСИР) требует от Вашингтона контроль над Ормузским проливом и право сбора пошлин. После этого Иран даст гарантии ненападения в будущем, прекращение израильских ударов по "Хезболлах", вывод американских баз из Персидского залива, выплату финансовой компенсации Тегерану.

Ранее президент Дональд Трамп поставил Ирану условие: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны.