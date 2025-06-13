В регионе Ближнего Востока наблюдается резкое обострение ситуации: Иран осуществил более 100 запусков баллистических ракет в сторону Израиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на издание "Военный обозреватель". Ракеты пересекают воздушное пространство Ирака и Сирии, вызывая обеспокоенность не только в регионе, но и у мирового сообщества.

По предварительным данным, ракеты запущены с различных позиций на территории Ирана. Подлётное время к израильским целям оценивается в 10 минут, что создаёт ограниченное окно для реагирования систем противоракетной обороны.

На перехват направлены истребители антииранской коалиции. В воздушное пространство Сирии и Ирака уже вошли самолёты, предположительно принадлежащие ВВС США и Израиля. Сообщается о повышенной активности ПВО Израиля и тревоге в ряде городов.

Этот удар, по оценкам аналитиков, может стать крупнейшей атакой с применением баллистических ракет на Ближнем Востоке за последнее десятилетие. Официальных комментариев от Минобороны Ирана и Израиля пока не поступало.