Иран задержал два судна в Ормузском проливе - Tasnim
Иранские военные задержали два судна в Ормузском проливе. В Тегеране заявили о нарушении правил прохода и угрозе безопасности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иранские военные задержали два судна, которые, по их данным, пытались пройти через Ормузский пролив без соответствующего разрешения. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военно-морские силы Корпус стражей исламской революции.
В сообщении отмечается, что речь идет о судах MSC-FRANCESCA и EPAMINODES. По информации иранской стороны, они были остановлены и направлены к берегам Ирана.
В Тегеране подчеркнули, что нарушение правил прохода через Ормузский пролив рассматривается как пересечение «красных линий».
Ранее в этом же районе произошёл инцидент с контейнеровозом. По данным капитана, в 15 морских милях к северо-востоку от Омана к судну приблизилась лодка, после чего был открыт огонь.
Ситуация в районе Ормузского пролива остаётся напряжённой.
