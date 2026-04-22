Иран задержал два судна в Ормузском проливе - Tasnim

Иранские военные задержали два судна в Ормузском проливе. В Тегеране заявили о нарушении правил прохода и угрозе безопасности.

Сегодня 2026, 17:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
118
Иранские военные задержали два судна, которые, по их данным, пытались пройти через Ормузский пролив без соответствующего разрешения. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военно-морские силы Корпус стражей исламской революции.

В сообщении отмечается, что речь идет о судах MSC-FRANCESCA и EPAMINODES. По информации иранской стороны, они были остановлены и направлены к берегам Ирана.

В Тегеране подчеркнули, что нарушение правил прохода через Ормузский пролив рассматривается как пересечение «красных линий».

Ранее в этом же районе произошёл инцидент с контейнеровозом. По данным капитана, в 15 морских милях к северо-востоку от Омана к судну приблизилась лодка, после чего был открыт огонь.

Ситуация в районе Ормузского пролива остаётся напряжённой.

Самое читаемое

Наверх