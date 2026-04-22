Иранские военные задержали два судна, которые, по их данным, пытались пройти через Ормузский пролив без соответствующего разрешения. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военно-морские силы Корпус стражей исламской революции.

В сообщении отмечается, что речь идет о судах MSC-FRANCESCA и EPAMINODES. По информации иранской стороны, они были остановлены и направлены к берегам Ирана.

В Тегеране подчеркнули, что нарушение правил прохода через Ормузский пролив рассматривается как пересечение «красных линий».

Ранее в этом же районе произошёл инцидент с контейнеровозом. По данным капитана, в 15 морских милях к северо-востоку от Омана к судну приблизилась лодка, после чего был открыт огонь.

Ситуация в районе Ормузского пролива остаётся напряжённой.