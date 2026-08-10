Иран сменил руководителя Высшего совета национальной безопасности в момент, когда переговоры с Оманом о судоходстве через Ормузский пролив приблизились к соглашению. Новым главой совета стал бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Резаи сменил Мохаммада Багера Зольгадра, который перешел на должность политического советника верховного лидера Ирана. Новый руководитель совета много лет входит в высшее военно-политическое руководство страны и ранее выступал за развитие ядерной программы.

Пока неизвестно, повлияет ли перестановка на переговоры вокруг Ормузского пролива.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение с Оманом о создании маршрута для судов через пролив «очень близко». Подробности будущего механизма он не раскрыл.

При этом прямые переговоры с США Тегеран пока исключает. Иранская сторона утверждает, что Вашингтон нарушил временные договоренности, достигнутые в июне. Сейчас сообщения между странами передаются через посредников.

Оман сообщил, что переговоры с Ираном проходят в позитивной и конструктивной атмосфере. В Маскате призвали стороны воздержаться от действий в проливе, которые могут помешать дипломатии.

Тегеран выдвигает ряд условий для полного открытия Ормузского пролива. Среди них снятие американской морской блокады и санкций, вывод сил США из района Ирана, разморозка активов и компенсация ущерба от войны.

Ситуация вокруг пролива уже отражается на нефтяном рынке. Brent подорожала на 0,9% до 84,30 доллара за баррель. За предыдущие три торговые сессии рост превысил 5%.

Через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. После начала войны движение судов через этот маршрут оказалось сильно ограничено, хотя отдельные перевозки продолжаются.

Любое соглашение по Ормузскому проливу должно получить одобрение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.