Иран готов вернуться к переговорам с Соединёнными Штатами по вопросам своей ядерной программы, однако лишь в случае, если диалог будет проходить с учётом требований Тегерана, передает BAQ.KZ.

Об этом заявил глава Стратегического совета по международным отношениям и советник духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи Камаль Харрази в интервью телеканалу CNN.

По словам политика, Вашингтон должен сделать первый шаг и продемонстрировать готовность вести диалог на условиях, которые выдвигает Иран. Харрази подчеркнул, что переговоры возможны только на основе равноправия и взаимного уважения, что является для Тегерана ключевым принципом.

Представитель иранского руководства подчеркнул, что страна нуждается в ядерном топливе для мирных целей, включая медицинские проекты. В связи с этим Иран готов обсуждать лишь степень обогащения урана, но не полный отказ от обогащения. Он добавил, что при наличии политической воли можно найти механизмы, которые позволили бы Тегерану продолжить свою ядерную деятельность, одновременно заверяя международное сообщество в отсутствии намерений разрабатывать ядерное оружие.

Харрази отметил, что на текущем этапе Иран готов обсуждать с США исключительно вопросы, связанные с ядерной программой, и не намерен включать в диалог тему баллистических ракет. Он также призвал президента США Дональда Трампа отказаться от давления и силовых подходов в отношении Ирана, заявив, что позитивный настрой Вашингтона встретит взаимный ответ со стороны Тегерана.