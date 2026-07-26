Иран заявил о готовности продолжить диалог с США через посредников

Иран не прекращал диалог с США, а лишь приостановил переговорный процесс. Об этом Тегеран сообщил пакистанским властям, выступающим в качестве посредников, передает телеканал Al-Hadath.

По данным источников телеканала, иранская сторона проинформировала Исламабад о том, что не вышла из переговоров и считает необходимым их продолжение на основе ранее заключенного с США меморандума о взаимопонимании.

При этом Тегеран настаивает на поэтапном обсуждении ключевых вопросов. В первую очередь предлагается возобновить переговоры по проблемам, связанным с Ормузским проливом. Затем, по позиции Ирана, стороны должны обсудить разблокировку замороженных иранских активов и только после этого перейти к вопросам ядерной программы Исламской Республики.

Таким образом, Иран дает понять о готовности вернуться к диалогу с США, однако рассчитывает на определенную последовательность переговоров и соблюдение ранее достигнутых договоренностей.