Иран заявил о готовности продолжить диалог с США через посредников
Тегеран сообщил Пакистану, что не выходит из переговорного процесса, а лишь приостановил его.
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Иран не прекращал диалог с США, а лишь приостановил переговорный процесс. Об этом Тегеран сообщил пакистанским властям, выступающим в качестве посредников, передает телеканал Al-Hadath.
По данным источников телеканала, иранская сторона проинформировала Исламабад о том, что не вышла из переговоров и считает необходимым их продолжение на основе ранее заключенного с США меморандума о взаимопонимании.
При этом Тегеран настаивает на поэтапном обсуждении ключевых вопросов. В первую очередь предлагается возобновить переговоры по проблемам, связанным с Ормузским проливом. Затем, по позиции Ирана, стороны должны обсудить разблокировку замороженных иранских активов и только после этого перейти к вопросам ядерной программы Исламской Республики.
Таким образом, Иран дает понять о готовности вернуться к диалогу с США, однако рассчитывает на определенную последовательность переговоров и соблюдение ранее достигнутых договоренностей.
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