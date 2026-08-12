Иран заявил о переходе армии к наступательной доктрине

Иран перестраивает военное управление на фоне войны с США и Израилем. Один из генералов Корпуса стражей исламской революции заявил, что страна переходит от прежней оборонительной модели к наступательной, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

О смене подхода рассказал генерал КСИР Мохаммад Реза Накди, советник нового командующего корпусом. По его словам, прежняя доктрина была сосредоточена прежде всего на защите территории страны.

Теперь подход предполагается другой.

Когда условия будут благоприятными и поступит приказ, мы должны быть способны перенести операцию на территорию противника, - сказал Накди в эфире государственного телевидения.

Его слова прозвучали после серии кадровых перестановок в высшем военном руководстве Ирана. Bloomberg связывает назначения с подготовкой Тегерана к возможному затяжному противостоянию даже в случае завершения нынешней войны.

12 августа IRNA сообщило о еще одном назначении. Начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана стал генерал майор Али Абдоллахи. Главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди поздравил его с назначением и заявил, что корпус готов работать совместно с Генштабом для выполнения установок верховного лидера.

Среди других кадровых решений назначение бывшего командующего КСИР Мохсена Резаи руководителем Высшего совета национальной безопасности.

Одновременно оперативный штаб вооруженных сил Khatam ol-Anbiya включают в Генеральный штаб, который координирует общую военную стратегию. По словам Накди, такая перестройка должна ускорить принятие решений и обработку данных с поля боя.

Генерал отдельно заявил, что производство баллистических ракет в Иране продолжается и, по его утверждению, значительно превышает темпы их расходования. Каких-либо цифр он не привел.

Даже если война продлится годы, мы будем запускать ракеты по противнику до самого конца, - заявил Накди.

Новый командующий КСИР Ахмад Вахиди ранее выступал против переговоров о прекращении войны. В августе он заявил, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока США продолжают, по выражению иранской стороны, враждебные действия.

Заявления прозвучали на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг возможного соглашения между Тегераном и Вашингтоном. 12 августа цены на нефть продолжили расти из-за опасений, что переговоры могут не привести к завершению конфликта и нормализации судоходства через Ормузский пролив.