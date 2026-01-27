По ее словам, в зарубежных СМИ формируется образ неизбежной войны против Ирана, что вызывает обеспокоенность среди населения страны.

– В условиях угрозы войны мы слышим "барабаны войны" в иностранной прессе. Разумеется, мы сталкиваемся с этой угрозой не впервые. Мы и ранее осознавали, что находимся в рамках многоэтапного противостояния. Наш приоритет - решение проблем дипломатическим путем. Однако и другие варианты остаются на повестке дня. Мы полностью готовы (к войне), - приводят слова Мохаджерани местные СМИ.

Комментируя гибель людей в ходе протестов в Иране, Мохаджерани заявила, что власти скорбят по каждому погибшему. "Более трех тысяч жертв - это значительное число, за которым стоят человеческие жизни", - добавила она. Она также отметила, что не следует забывать о сотрудниках сил безопасности, погибших при жестоких обстоятельствах, добавив, что подобные тяжелые периоды стране уже приходилось переживать ранее. Представитель власти подчеркнула, что Иран рассчитывает преодолеть нынешний кризис посредством диалога с обществом. "Мы считаем, что должны выйти из этой ситуации, ведя диалог с народом и признавая его законные требования", - сказала Мохаджерани.

Она также указала, что правительство придерживается иного подхода к протестам и проводит встречи с лидерами мирных демонстраций. По ее словам, в ряде университетов руководители, занявшие жесткую позицию в отношении студентов, были освобождены от должностей. Мохаджерани добавила, что расследования в связи с протестами и актами насилия продолжаются, а соответствующие отчеты будут опубликованы в ближайшие дни.

Комментируя перебои с доступом к интернету в Иране, представитель правительства отметила, что в периоды угрозы безопасности решения принимаются Высшим советом национальной безопасности.

– В моменты, когда наша безопасность оказывается под угрозой, в зависимости от оценок соответствующих структур принимаются различные меры, при этом учитываются и возможные последствия, - сказала она.

Мохаджерани также напомнила, что президент Масуд Пезешкиян выступает за снятие ограничений на доступ к интернету, однако в нынешних условиях решения по этому вопросу должны приниматься органами безопасности.