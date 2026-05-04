Иранские СМИ сообщили о ракетном ударе по американскому военному кораблю в районе Ормузского пролива.

По информации агентства Fars, по судну были выпущены две ракеты после того, как оно попыталось пройти через акваторию, проигнорировав предупреждение Тегерана.

Как утверждают источники издания, после удара корабль утратил возможность продолжать движение и покинул район.

В Иран ранее заявляли, что проход через пролив возможен только с разрешения страны, а любые попытки его игнорировать будут пресекаться.

Агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу армии сообщило, что военно-морские силы страны предотвратили вход американских кораблей в район пролива "решительным и быстрым предупреждением".

На этом фоне напряжённости 4 мая США объявили о подготовке операции по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. По данным Центрального командования, к миссии планируется привлечь до 15 тысяч военнослужащих, корабли с управляемыми ракетами, авиацию и беспилотные системы.

Операция под названием Project Freedom предполагает сопровождение коммерческих судов в регионе.

Напомним, США заблокировали Ормузский пролив в середине апреля после безрезультатных переговоров в Исламабаде. Позднее Иран заявил об открытии акватории для гражданских судов, однако Вашингтон ограничения не снял.

Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что морская блокада является "очень прибыльной", сравнив действия США с пиратством.