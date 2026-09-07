Иран заявил об изменении правил войны с США

Иран готов отвечать на будущие атаки США быстрее и жестче. Об этом заявил председатель меджлиса Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, «правила игры» в конфликте изменились, а «эра симметричной реакции» закончилась.

Любая атака против интересов и безопасности Ирана будет вызывать более быструю, более жесткую и более болезненную реакцию, — заявил Галибаф.

Он также назвал недавние удары Ирана по американским военным базам «только началом». Заявление прозвучало на фоне новой эскалации. 5 сентября США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру у острова Харк. Накануне, по данным американских военных, силы Ирана атаковали два корабля США, не причинив им ущерба.

Ранее глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что Вашингтон также меняет тактику и готов в случае необходимости уничтожать незащищенные иранские нефтяные танкеры. На фоне конфликта Галибаф отдельно отметил тяжелую экономическую ситуацию в Иране — инфляцию, безработицу и колебания курса национальной валюты.

Главным средством противостояния США он назвал внутреннюю сплоченность и внешнее сдерживание.