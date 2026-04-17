Иран заявил об открытии Ормузского пролива на время перемирия

Иран объявил Ормуз полностью открытым на время перемирия, что может стабилизировать мировые рынки нефти, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Reuters.

По данным иранской стороны, проход для всех коммерческих судов через стратегический морской коридор обеспечен «в полном объеме» на оставшийся срок перемирия. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Сообщение прозвучало на фоне хрупкого перемирия, связанного с ситуацией в Ливане, где ранее было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий. На этом фоне жители южных районов страны начали возвращаться в свои дома.

Одновременно международные усилия по стабилизации ситуации продолжаются. В Париже проходит встреча лидеров европейских стран, посвящённая обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. В переговорах участвуют представители Франции, Великобритании, Германии и Италии.

Как отмечает Reuters, напряженность вокруг региона остаётся высокой, несмотря на дипломатические сигналы. Переговоры между США и Ираном продолжаются, при этом одним из ключевых вопросов остаётся ядерная программа Тегерана.