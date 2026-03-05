Иранские беспилотники упали рядом с аэропортом Азербайджана
Два беспилотника, предположительно запущенные с территории Ирана, упали в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана. Есть пострадавшие.
Два беспилотника упали на территории Нахичеванской Автономной Республики - азербайджанского эксклава, граничащего с Ираном. Один дрон упал рядом с аэропортом, второй - возле школы в селе Шакерабад, передает BAQ.KZ со ссылкой на report.az.
По данным Министерства иностранных дел Азербайджана, в результате инцидента пострадали два человека.
Сообщается, что один беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичевани, а второй - рядом со школой в селе Шакерабад.
В связи с произошедшим посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.
В Баку заявили, что произошедшее является нарушением норм международного права и усиливает напряженность в регионе. Азербайджан потребовал от Ирана объяснений и проведения расследования.
По данным местных СМИ, удар могли нанести беспилотники типа Shahed-136. Очевидцы публикуют видео, на которых над аэропортом поднимается черный дым.
Нахичеванский международный аэропорт расположен примерно в десяти километрах от границы с Ираном.
Инцидент произошел на фоне продолжающегося обострения на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по территории Ирана и ответных атак Тегерана по объектам в регионе.
