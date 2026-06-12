Иранские хакеры пригрозили атаковать чемпионат мира в США дронами

Иранская хакерская группировка Handala пригрозила сорвать матчи чемпионата мира по футболу в США с помощью дронов. Об этом сообщила американская организация SITE Intelligence Group, отслеживающая активность экстремистских и хакерских группировок. По утверждению Handala, её участники на протяжении нескольких месяцев имели доступ к данным FPV-дронов ФБР, которые используются для обеспечения безопасности в районе стадионов и предотвращения несанкционированных полётов в воздушном пространстве во время турнира.

Хакеры заявили, что получили доступ ко «всем изображениям и данным обо всех подозреваемых», зафиксированным беспилотниками американской спецслужбы. Кроме того, группировка выступила с прямыми угрозами в адрес организаторов и участников чемпионата мира. В Handala заявили, что США следует усилить меры безопасности на турнире, а также намекнули на возможность атак с использованием беспилотников.

На фоне этих заявлений Государственный департамент США объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение и задержать участников группировки Handala.