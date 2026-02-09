Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, как сообщил её адвокат Мостафа Нили, приговорена к шести годам тюремного заключения. Иранский суд объявил её виновной в "собрании и сговоре с целью совершения преступлений", передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Кроме того, суд наложил на неё двухлетний запрет на выезд из страны.

По словам Нили, Мохаммади также приговорили к полутора годам лишения свободы за пропагандистскую деятельность. Кроме того, её собираются сослать на два года в город Хосф в восточноиранской провинции Южный Хорасан. По иранскому праву приговоры не суммируются, а приводятся в исполнение одновременно.

Есть надежда, что Мохаммади из-за проблем со здоровьем может быть временно "освобождена под залог для прохождения лечения".

Кроме того, приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован, сказал Нили.

Мохаммади хорошо знакома с судебной системой Ирана: за последние 25 лет она неоднократно представала перед судом и несколько раз находилась в заключении.

В 2023 году за свою неустанную борьбу за права человека она была удостоена Нобелевской премии мира. Получить награду лично она не смогла — от её имени это сделали двое её детей.