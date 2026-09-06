Иранские военные нанесли удары по судам в Ормузском проливе

Иранские военные атаковали суда в Ормузском проливе, которые, по утверждению Тегерана, нарушили установленные правила прохода через пролив.

Как сообщает IRIB, звуки взрывов, которые были слышны в районах Джаска и острова Кешм, связаны с ударами по судам. При этом иранская сторона заявила, что других взрывов в этих районах не происходило.

Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» также выступил с предупреждением в адрес вооруженных сил США. В Тегеране заявили, что в случае дальнейшего нарушения безопасности, создания препятствий для иранских судов и морской блокады удары по американским военным кораблям в регионе будут усилены и расширены.

Другие подробности произошедшего не приводятся.