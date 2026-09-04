Казахстан возглавил медальный зачет VI Всемирных игр кочевников

Сборная Казахстана вышла на первое место в общекомандном медальном зачете VI Всемирных игр кочевников. По состоянию на 4 сентября спортсмены завоевали 55 наград, среди которых 25 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых медалей, передает BAQ.KZ.

На втором месте находится Кыргызстан. У хозяев Игр 58 медалей, включая 23 золотые, 24 серебряные и 11 бронзовых.

Россия занимает третью строчку с 23 наградами. В активе команды четыре золотые, шесть серебряных и 13 бронзовых медалей.

Казахстанские спортсмены уже выступили в 31 виде спорта из 42, включенных в программу Игр. Награды завоеваны в аударыспақ, қазақ күресі, алыш, армрестлинге, самбо, перетягивании каната, традиционной стрельбе из лука, конных скачках, охоте с ловчими птицами и других дисциплинах.

Соревнования продолжаются. Казахстану предстоят старты еще в 11 видах спорта, поэтому положение в медальном зачете может измениться.

В VI Всемирных играх кочевников участвуют около 3 тыс. спортсменов из 113 стран.