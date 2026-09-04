Казахстан возглавил медальный зачет VI Всемирных игр кочевников
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана вышла на первое место в общекомандном медальном зачете VI Всемирных игр кочевников. По состоянию на 4 сентября спортсмены завоевали 55 наград, среди которых 25 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых медалей, передает BAQ.KZ.
На втором месте находится Кыргызстан. У хозяев Игр 58 медалей, включая 23 золотые, 24 серебряные и 11 бронзовых.
Россия занимает третью строчку с 23 наградами. В активе команды четыре золотые, шесть серебряных и 13 бронзовых медалей.
Казахстанские спортсмены уже выступили в 31 виде спорта из 42, включенных в программу Игр. Награды завоеваны в аударыспақ, қазақ күресі, алыш, армрестлинге, самбо, перетягивании каната, традиционной стрельбе из лука, конных скачках, охоте с ловчими птицами и других дисциплинах.
Соревнования продолжаются. Казахстану предстоят старты еще в 11 видах спорта, поэтому положение в медальном зачете может измениться.
В VI Всемирных играх кочевников участвуют около 3 тыс. спортсменов из 113 стран.
Самое читаемое
- Пенсионера сняли с рейса Алматы - Актау из-за запретного слова
- Суд в Жамбылской области предписал снести самострой в Таразе
- OpenAI представила GPT 6 Astra: первую модель, сравнявшуюся с человеческим интеллектом
- В Алматы стартовал конкурс для людей старше 50 лет
- В Астане искали «украденный» велосипед путешественницы, а он оказался у подруги