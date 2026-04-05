Иранский дрон атаковал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе
В результате удара на борту корабля вспыхнул пожар.
Вчера 2026, 01:36
Связанное с Израилем судно подверглось атаке беспилотника в Ормузском проливе. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает BAQ.KZ.
По информации источников, в результате удара на борту корабля вспыхнул пожар.
Ситуация произошла на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации напряженности ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.
