Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае

Спасатели эвакуируют людей из 88-этажного небоскреба.

Вчера 2026, 23:30
Фото: keo.com

Иранский дрон-камикадзе ударил по элитному небоскребу в Дубае "23 Marina Tower", передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

На кадрах, которыми делятся жители города в соцсетях, видно, что от здания идет черный дым.

По предварительной информации, обломки беспилотника упали на мост, после чего там загорелся легковой автомобиль.

По неподтвержденным данным, в высотке могли находиться сотрудники ЦРУ.

