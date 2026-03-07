Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
Спасатели эвакуируют людей из 88-этажного небоскреба.
Вчера 2026, 23:30
Иранский дрон-камикадзе ударил по элитному небоскребу в Дубае "23 Marina Tower", передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.
На кадрах, которыми делятся жители города в соцсетях, видно, что от здания идет черный дым.
По предварительной информации, обломки беспилотника упали на мост, после чего там загорелся легковой автомобиль.
По неподтвержденным данным, в высотке могли находиться сотрудники ЦРУ.
