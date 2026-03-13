Немецко-иранский журналист Мишель Абдоллахи в программе Майбрит Ильнер предсказал возможный конец иранского режима с точностью до дня, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

«По иранскому календарю последний вторник перед концом года — это вторник на следующей неделе — это что-то вроде Нового года, там прыгают через огонь и люди празднуют. Это день, который в Иране всегда приводил к беспорядкам. Стреляют петардами, и молодёжь находится на улицах. Может быть, что если люди в этот день выйдут на улицы, чтобы также выплеснуть свою злость, что-то произойдёт», – заявил он.

Он также отметил:

«Конец месяца поста Рамадан в этом году приходится на очень уникальную комбинацию — почти на тот же день, что и праздник Нового года [следующая среда — прим. ред.]. Но магазины закрыты, никто не хочет ничего покупать, никто не хочет выходить. Потому что многие семьи оплакивают погибших, массовые расправы 8 и 9 января ещё очень свежи в памяти. Сейчас не празднуют. Вот что мне сообщают: мы только ждём, чтобы нам сказали — снова выходите на улицы, чтобы мы освободились от этой системы. Мы хотим дышать. Мы хотим жить».

«Похоже, будто иранское население хотят подготовить...» Важнейшие признаки приближающегося переворота в Иране, по словам эксперта — первые трещины в системе:

«Новый лидер Моджтаба Хаменеи не появляется уже двенадцать дней. Государственное телевидение поражено. Тем временем на улицах по ополченцам басидж на их контрольно-пропускных пунктах наносятся удары дронами. И если перестанут поступать деньги, у простых ополченцев басидж и у Корпуса стражей революции просто не будет еды».

Из Ирана, по словам Абдоллахи, поступают сообщения, что часть военных больше не является на службу и дезертирует: