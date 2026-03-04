Иранское судно затонуло у берегов Шри-Ланки после предполагаемой атаки подводной лодки. В результате инцидента десятки людей были спасены, однако более 100 человек могут числиться пропавшими без вести, передаёт BAQ.kz.

Как сообщили Reuters источники в военно-морских силах и министерстве обороны Шри-Ланки, судно подало сигнал бедствия у южного побережья страны, после чего началась спасательная операция.

По информации одного из источников, 79 человек были спасены и доставлены в больницы, при этом 101 человек, предположительно, числится пропавшим без вести.

«На данный момент нам известно, что 79 человек были спасены и доставлены в больницу, один из них получил серьезные травмы. Еще 101 человек, предположительно, числится пропавшим без вести, а судно затонуло», — сообщил Reuters источник в военно-морских силах Шри-Ланки.

Позднее представители военно-морских сил страны заявили, что информация о таком количестве пропавших может быть неточной. По их словам, 32 человека были спасены военно-морскими силами и находятся на лечении.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил парламенту, что военные отреагировали на сигнал бедствия и начали спасательную операцию около 6:00 утра.

По данным источников Reuters, один из доставленных в больницу пострадавших скончался.

Местные СМИ сообщают, что сигнал бедствия был подан у побережья города Галле на юге Шри-Ланки, после чего пострадавшие были доставлены в местную больницу.

При этом кто именно атаковал судно, пока неизвестно. Спасательная операция продолжается, власти выясняют обстоятельства происшествия.