Иранское судно затонуло у Шри-Ланки после предполагаемой атаки — Reuters
По данным источников, после инцидента десятки людей были спасены, однако судьба более 100 человек остается неизвестной.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иранское судно затонуло у берегов Шри-Ланки после предполагаемой атаки подводной лодки. В результате инцидента десятки людей были спасены, однако более 100 человек могут числиться пропавшими без вести, передаёт BAQ.kz.
Как сообщили Reuters источники в военно-морских силах и министерстве обороны Шри-Ланки, судно подало сигнал бедствия у южного побережья страны, после чего началась спасательная операция.
По информации одного из источников, 79 человек были спасены и доставлены в больницы, при этом 101 человек, предположительно, числится пропавшим без вести.
«На данный момент нам известно, что 79 человек были спасены и доставлены в больницу, один из них получил серьезные травмы. Еще 101 человек, предположительно, числится пропавшим без вести, а судно затонуло», — сообщил Reuters источник в военно-морских силах Шри-Ланки.
Позднее представители военно-морских сил страны заявили, что информация о таком количестве пропавших может быть неточной. По их словам, 32 человека были спасены военно-морскими силами и находятся на лечении.
Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил парламенту, что военные отреагировали на сигнал бедствия и начали спасательную операцию около 6:00 утра.
По данным источников Reuters, один из доставленных в больницу пострадавших скончался.
Местные СМИ сообщают, что сигнал бедствия был подан у побережья города Галле на юге Шри-Ланки, после чего пострадавшие были доставлены в местную больницу.
При этом кто именно атаковал судно, пока неизвестно. Спасательная операция продолжается, власти выясняют обстоятельства происшествия.
Самое читаемое
- Дыры в плитах и отсыревшие стены: Дом в Астане отказываются признавать аварийным
- В Актюбинской области опровергли информацию о дефиците социального хлеба
- В акимате Шымкента начали служебную проверку после резонансного видео в соцсетях
- Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая
- Сборная Казахстана вошла в топ-4 рейтинга УЕФА по футзалу