Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за концерт без хиджаба

В Иране певицу Парасту Ахмади приговорили к 74 ударам плетью после выступления без хиджаба. Кроме того, суд запретил ей выезд из страны и творческую деятельность сроком на два года. Вместе с 29-летней исполнительницей наказание получили еще восемь участников съемочной группы, работавших над записью концерта. Поводом для судебного разбирательства стал онлайн-концерт, который Ахмади провела в декабре 2024 года.

Во время прямой трансляции на YouTube певица исполнила патриотическую композицию «Из крови молодежи родины», появившись перед камерой без обязательного в Иране хиджаба. Видео быстро набрало миллионы просмотров и привлекло внимание властей. После этого певицу и нескольких музыкантов временно задержали, а позже в отношении них возбудили уголовное дело. Следствие обвинило Ахмади в создании и распространении «вульгарного и аморального контента», а также в нарушении общественной нравственности.

Правозащитник Моэйн Хазаэли в комментарии The Guardian поставил под сомнение законность вынесенного приговора. По его словам, исполнение музыки и распространение музыкальных произведений женщинами не является преступлением по иранскому уголовному законодательству. Он также заявил, что телесные наказания в виде порки не могут считаться законной мерой воздействия и фактически являются формой пытки.