Самолет с туристами разбился в Перу: погибли все 13 человек на борту

В Перу потерпел крушение легкий самолет Cessna Caravan, выполнявший обзорный полет над знаменитыми линиями Наски. Все 13 человек, находившиеся на борту, погибли.

Как передает Euronews, самолет перуанской авиакомпании Aerodiana вылетел из аэропорта Писко около 12:10 по местному времени. Примерно через 50 минут после взлета экипаж сообщил о нештатной ситуации, после чего связь с воздушным судном была потеряна.

По данным перуанского государственного агентства Andina, среди пассажиров были граждане Италии, Испании и Германии.

Представитель полиции сообщил, что из-за характера катастрофы выживших, вероятнее всего, нет. На момент сообщения спасатели обнаружили тела четырех погибших.

Обзорные полеты над линиями Наски накануне временно приостанавливались из-за сильного ветра, скорость которого превышала 40 км/ч.

Линии Наски представляют собой древние геоглифы, расположенные в пустыне на юге Перу. Изображения животных, растений и геометрических фигур лучше всего видны с воздуха, поэтому экскурсионные полеты пользуются популярностью у туристов.