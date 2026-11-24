В Иране исполнили приговор певице Парасту Ахмади и четырем членам ее команды. Каждый получил по 74 удара плетью. Об этом адвокат музыкантов Мостафа Нили рассказал иранскому новостному сайту Emtedad. Наказание исполнили в понедельник, 23 ноября, в городе Кум.

Суд в Куме вынес приговор всем пятерым еще в июне. Их признали виновными в оскорблении общественной нравственности, а еще в создании и распространении в интернете «непристойного и аморального контента».

Поводом стало видео, которое в декабре 2024 года появилось на YouTube. На нем Ахмади поет без обязательного в Иране хиджаба вместе с музыкантами-мужчинами. По данным Euronews, концерт прошел в старинном караван-сарае под Кумом без зрителей, его транслировали онлайн, и за несколько дней запись посмотрели около 3 млн человек.

Помимо порки, суд на два года запретил всем пятерым заниматься музыкой и творчеством и выезжать из Ирана.

Западные правительства и правозащитные организации осуждают порку и называют ее пыткой, которая нарушает международное право. Иран отвергает критику в свой адрес и заявляет, что западным странам стоит заняться нарушениями прав человека у себя.

Правила об обязательном хиджабе стали одной из главных причин протестов в Иране в 2022 году. Тогда под стражей умерла курдская иранка Махса Амини, которую задержали за якобы неправильное ношение платка. С тех пор все больше женщин в Тегеране и других городах страны не соблюдают эти правила, а власти следят за их исполнением выборочно.