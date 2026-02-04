Депутат Мажилиса Ирина Смирнова на заседании Палаты высказалась о значении проекта Новой Конституции Казахстана, подчеркнув, что документ уже стал предметом активного общественного обсуждения и не оставляет равнодушным граждан, передает BAQ.KZ.

По ее словам, проект Основного закона важен не только как юридический текст, но и как смысловой ориентир, который будет определять развитие страны на десятилетия вперед. Особое внимание депутат обратила на первое утверждение преамбулы – "Мы единый народ Казахстана".

– Это не просто введение в текст закона. Это компас нашего будущего. Преамбула – это коллективный ответ на ключевые вопросы о национальной идентичности, исторической преемственности и стратегическом пути развития страны, – отметила мажилисвумен.

Депутат подчеркнула, что проект Конституции закрепляет стремление к построению Справедливого общества, где власть принадлежит народу не декларативно, а на практике. По ее словам, преамбула фактически является клятвой государства перед гражданами - в сохранении единства, уважении к истории и достижении социальной справедливости.

Ирина Смирнова также напомнила, что статья первая проекта закрепляет статус Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства, где высшей ценностью признается человек, его жизнь, права и свободы. При этом справедливость, по ее мнению, должна проявляться не только в словах, но и в равном доступе к возможностям, защите законом и справедливом распределении национальных благ.

Отдельный акцент депутат сделала на роли образования. Впервые, отметила она, в преамбуле Конституции зафиксированы ориентиры на ценности культуры, образования, науки и инноваций. Кроме того, в статье 3 проекта развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций обозначено как стратегическое направление деятельности государства.