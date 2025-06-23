Озеро Балхаш находится на грани экологической катастрофы. Уровень воды снижается, экосистемы деградируют, а мелиоративная и оросительная инфраструктура требует срочной модернизации. Чтобы предотвратить повторение сценария Аральского моря, Казахстан объединил усилия с Францией - стартовало совместное научное исследование бассейна озера, передает BAQ.KZ.

Масштабная полевая экспедиция прошла в Балхашском районе Алматинской области. Она организована Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана совместно с Французским научным консорциумом при участии казахстанских научных институтов, местных исполнительных органов и предприятий.

Цель проекта - сбор и верификация полевых данных, мониторинг состояния поверхностных и подземных вод, оценка ирригационной инфраструктуры и моделирование водного баланса всего бассейна. В рамках экспедиции специалисты посетили ключевые объекты: сельские округа Бояулы, Береке, Баканас, Бакбакты и Бирлик, Капшагайское водохранилище, устье реки Или, озеро Сорбулак и артезианские скважины.

"Собранные данные станут основой для разработки мастер-плана по сохранению Балхаша с прогнозом до 2040 года. Это важный шаг в деле устойчивого водопользования и укрепления международного сотрудничества", - сообщил заместитель директора Департамента водной политики МВРИ РК Марат Иманалиев.

Совместные исследования проводятся в рамках трёхстороннего соглашения, подписанного в декабре 2024 года между Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана, Французским агентством развития (AFD) и Геологическим бюро Франции (BRGM).

Экологи подчёркивают, что судьба Балхаша — это не только региональный, но и международный вопрос. От состояния озера зависят сельское хозяйство, экология и водная безопасность юго-востока Казахстана и сопредельных территорий.