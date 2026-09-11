ИСЕСКО собрала экстренную сессию из-за нехватки денег

Организация Исламского мира по вопросам образования, науки и культуры собрала внеочередную сессию из-за финансовых проблем. Казахстан призвал страны-участницы исправно выплачивать взносы, передает BAQ.KZ.

Страну представляла посол в Марокко и постоянный представитель при ИСЕСКО Саулекуль Сайлаукызы. На сессию приехали представители 40 государств-членов на министерском уровне, а также послы и генеральные секретари национальных комиссий. Всего в организацию входят 54 страны.

Обсуждали, как укрепить финансовую устойчивость организации, повысить эффективность её программ и добиться регулярного поступления взносов.

По итогам приняли доклад Генерального секретариата о неотложных финансовых и административных мерах и утвердили временные меры в рамках Чрезвычайного плана. Ключевой его элемент это урегулирование взносов и задолженностей стран-участниц.

Казахстан, по словам Сайлаукызы, за всё время членства платил взносы полностью и вовремя, а также регулярно оказывал добровольную поддержку. Она призвала остальные страны делать так же и отметила, что устойчивость организации напрямую зависит от коллективной дисциплины и солидарности её членов.

Делегация поддержала представленные проекты резолюций и подтвердила готовность расширять взаимодействие с ИСЕСКО через совместные проекты и программы.

Внеочередная сессия понадобилась через четыре месяца после очередной. 13 мая 2026 года в Казани прошла 15-я сессия Генеральной конференции, где утверждали стратегический план и бюджет организации на 2026–2029 годы.