Казахстанская полиция сможет быстрее получать электронные доказательства из других стран и находить мошенников, которые работают через зарубежные платформы. Депутаты Курултая ратифицировали Конвенцию ООН против киберпреступности.

Конвенцию приняла Генеральная Ассамблея ООН 24 декабря 2024 года. Ее подписали 96 государств, Казахстан сделал это 25 октября 2025 года в Ханое.

Заместитель председателя Комитета по цифровизации, инновациям и науке Екатерина Смышляева назвала Ханойскую конвенцию первым глобальным комплексным договором против киберпреступности и первым договором ООН в сфере уголовного правосудия более чем за 20 лет. В переговорах участвовали до 155 стран, Генассамблея приняла документ консенсусом. За первые два дня в Ханое конвенцию подписали 71 государство и Евросоюз, Казахстан сделал это в первый же день.

«Современная киберпреступность обладает значительными финансовыми и технологическими ресурсами. Злоумышленники активно используют искусственный интеллект, постоянно совершенствуют свои инструменты и способы совершения преступлений. Кроме того, цифровая среда не имеет привычных границ. Электронные доказательства могут находиться в другой стране. Чтобы получить их следственным органам, нередко требуется помощь коллег», – сказала Екатерина Смышляева.

Что дает конвенция Казахстану

Как пояснил замминистра внутренних дел Санжар Адилов, документ закрепляет уголовную ответственность за незаконный доступ к информационным системам и вмешательство в их работу, перехват электронных данных, незаконное использование устройств, кражу и мошенничество с помощью информационных систем, легализацию преступных доходов. Отдельные нормы касаются преступлений против детей в цифровой среде.

Конвенция дает механизмы для быстрого сохранения цифровых данных, сбора сведений о трафике у провайдеров и перехвата содержания электронных сообщений. Государства будут оказывать друг другу правовую помощь, обмениваться информацией, проводить совместные расследования и выдавать преступников. Для этого заработает круглосуточная сеть контактных пунктов «24/7». Это поможет в расследованиях, когда серверы, аккаунты и другие цифровые доказательства находятся за границей.

«Ратификация конвенции имеет для нашей страны большое значение. Казахстан последовательно развивает цифровую инфраструктуру, электронные госуслуги и финансовые технологии. Вместе с тем растут и риски, связанные с цифровыми инструментами. Это интернет-мошенничество, незаконный доступ к информационным системам и другие трансграничные преступления», – сказал Санжар Адилов.

По его словам, после ратификации Казахстан сможет оперативно сохранять и получать электронные доказательства за рубежом, выявлять людей, которые совершают преступления через иностранные цифровые платформы, и работать напрямую с зарубежной полицией и цифровыми сервисами. Обмениваться доказательствами можно будет и по другим преступлениям, если за них грозит больше четырех лет лишения свободы. Конвенция закрепляет защиту жертв, обмен опытом, техническую помощь и подготовку специалистов.

«Речь идет не только о расширении международных связей. Это получение конкретных правовых и практических инструментов, необходимых для расследования преступлений в глобальном цифровом пространстве. Хочу особо отметить, что реализация конвенции не дает иностранным государствам права свободного доступа к информационным ресурсам Казахстана», – подчеркнул замминистра.

Информацию иностранным государствам не будут передавать автоматически. Запросы исполняют по установленным правовым процедурам, с соблюдением прав человека, национального законодательства и государственного суверенитета. Вносить изменения в казахстанские законы для этого не требуется.

По словам Смышляевой, конвенция не дает органам одного государства права действовать на территории другого вместо его национальных органов. Отдельные положения документа посвящены защите детей в цифровой среде, правам человека, защите персональных данных и соразмерности процессуальных мер.

Данные мошенников сохранят на 90 дней

Депутат Айжан Аймаганова обратила внимание на механизм сохранения электронных доказательств, который предусматривают статьи 25 и 26 Конвенции.

«К примеру, при расследовании интернет-мошенничеств следователю необходимо получить электронные данные, однако пока решается вопрос об их получении в установленном законном порядке, эти данные могут быть удалены или утрачены. Конвенция позволяет нам оперативно обеспечить сохранность таких данных до 90 дней. При этом речь идет не об изъятии самих данных, а об обеспечении их сохранности для последующего законного получения», – сказала Айжан Аймаганова.

По ее словам, это эффективный инструмент с учетом роста цифровых преступлений, но в уголовно-процессуальном законодательстве его нет. Депутат спросила, как механизм будут применять на практике и нужно ли менять законы.

Санжар Адилов ответил, что Уголовно-процессуальный кодекс уже регулирует эти вопросы. Он назвал статью 122 о доказательствах, статьи 231 и 249 и главу о негласных следственных действиях. Работа идет в координации с Генпрокуратурой, которая отвечает за международную правовую помощь.

«Конвенция, наверное, именно для следственных работников дает такие правовые основания шире работать, сотрудничать даже с теми странами, с которыми у нас нет непосредственных двусторонних договоров. Поэтому на сегодня изменений необходимости нет», – сказал замминистра. «На сегодня даже по статистике у нас с начала года более 200 запросов как раз по сохранению вещественных доказательств уже пришло от иностранных коллег», – добавил Санжар Адилов.

По его словам, все запросы проверяются при двойном контроле, ведомственном и прокурорском.

Как найдут дропперов за границей

Депутат Шалкар Байбеков поддержал законопроект и спросил про дропперов. В Казахстане за передачу своей банковской карты мошенникам есть отдельная уголовная статья, а во многих странах ее нет, там такие действия квалифицируют как легализацию доходов или пособничество в мошенничестве. Если дроппер иностранец, нужно установить владельца зарубежного счета или криптокошелька, и здесь мешает банковская тайна.

Санжар Адилов ответил, что практика уже налажена. По официальным запросам полиция может получать сведения о зарубежных счетах и транзакциях. По словам замминистра, за дропперство к уголовной ответственности привлекли около 400 человек, в том числе иностранцев.