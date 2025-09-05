В Казахстане в октябре 2024 года впервые прозвучала идея по выявлению наркозависимых школьников и студентов с помощью анализа сточных вод. Однако до сих пор инициатива не воплощена в жизнь. В МВД рассказали, в чём причина, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандыκ Альжанов пояснил, что метод действительно был апробирован в Астане, однако пока находится лишь на стадии обсуждения.

"Данный метод действительно апробировался на примере города Астаны. Это наши коллеги из другого министерства. Конечно, это имеет право на жизнь. Посредством взятия проб и анализа сточных вод действительно можно выявить. Но, во-первых, это требует финансирования, во-вторых, нужна законодательная основа. Мы сейчас будем закладывать эту норму в новый проект комплексного плана, который будет рассчитан на 2026-2028 годы", – сказал Альжанов.

Он подчеркнул, что на данный момент никаких практических результатов работы нет, поскольку она требует серьёзных финансовых вложений. Сейчас это находится на стадии проработки и обсуждения.