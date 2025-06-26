Блогер и скандально известный тренер по "соблазнению" женщин Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, стал фигурантом уголовного дела в России. Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о склонении к изнасилованию, передает BAQ.KZ.

По версии следствия, Лесли подстрекал своих последователей к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении девушек в Москве. Несколько потерпевших уже обратились в полицию.

По информации УВД по ЦАО Москвы, инциденты произошли в центре столицы, в частности на улицах Кузнецкий Мост, Тверская и в районе станции метро "Театральная". Мужчины, следовавшие "наставлениям" блогера, подходили к незнакомым девушкам, пытались прижаться к ним и трогали, а затем скрывались в толпе.

Полиция разыскивает подозреваемых, установлены признаки групповой организованности действий.

Напомним, в 2022 году Александру Кириллову запретили въезд в Казахстан после того, как он анонсировал в Алматы "тренинг по поиску самой горячей казашки". Тогда его действия вызвали волну возмущения и официальную реакцию казахстанских правоохранителей.