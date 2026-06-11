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Искавший работу в Европе мужчина из Атырау попал к мошенникам

Сегодня 2026, 11:40
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BAQ.kz Сегодня 2026, 11:40
Сегодня 2026, 11:40
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Фото: BAQ.kz

Житель Атырау стал жертвой интернет-мошенников, которые разместили в социальных сетях объявление о трудоустройстве в одной из европейских стран.

По данным полиции, 57-летний мужчина откликнулся на вакансию и связался с неизвестными. Под предлогом оформления рабочей визы его убедили перевести 660 тысяч тенге на банковские счета, оформленные на так называемых дропперов.

Ситуацию удалось вовремя остановить благодаря оперативным действиям сотрудников управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Атырауской области. Полицейские установили факт мошенничества и предотвратили дальнейшее движение средств.

В результате вся сумма – 660 тысяч тенге была возвращена владельцу.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными при поиске работы в интернете. Перед переводом средств за оформление документов или трудоустройство важно тщательно проверять работодателя и не доверять сомнительным предложениям. В случае подозрительных ситуаций рекомендуется обращаться по номеру 102.

 

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