Проекты по программам "Ауыл аманаты" и "Одно село – один продукт" (в том числе кооперативы) планируется дополнительно поддержать через "Іскер аймақ", предоставив им приоритет при субсидиях, инфраструктурной и нефинансовой поддержке, сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, программа рассчитана на микро- и малый бизнес. Банки второго уровня будут выдавать кредиты примерно на 400 млрд тенге в год.

На субсидирование в 2026 году потребуется около 24 млрд тенге, и в первый год планируется поддержать более 5 тыс. проектов.

По условиям: кредит на один проект — до 200 млн тенге, государство субсидирует 40% ставки, срок субсидирования — до 3 лет (без продления).

По расчётам, в 2026–2028 годах программа поможет поддержать около 23 тыс. проектов, обеспечить кредиты на 1,2 трлн тенге при бюджетной поддержке порядка 127 млрд тенге. Ожидаемый эффект — 157 млрд тенге налогов, выпуск продукции примерно на 1,4 трлн тенге, создание около 7 тыс. новых и сохранение примерно 136 тыс. рабочих мест

"Бюджетная нагрузка будет носить умеренный и временный характер, с пиком в 2026–2028 годах и последующим снижением", - сказал Жумангарин.

Он также отметил, что администрирование Программы будет осуществляться с применением цифровых решений, включая подачу заявок через порталы egov.business и Damu Online, реализацию принципа "одного окна" через личный кабинет предпринимателя, а также мониторинг хода реализации проектов в режиме реального времени.