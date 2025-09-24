В Казахстане подготовлен закон "Об искусственном интеллекте", в котором особое внимание уделено вопросам безопасности при использовании ИИ, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, все системы искусственного интеллекта будут классифицированы по степени риска – от минимального до высокого. Системы высокого риска смогут быть отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры, что позволит обеспечить их контроль и безопасность.

Кроме того, закон делит ИИ-системы по степени автономности. Так, системы высокой автономности, например беспилотный транспорт, будут регулироваться исключительно на уровне законодательных актов.

Отдельными нормами вводится прямой запрет на использование ряда функций искусственного интеллекта, которые могут нанести вред человеку. В частности, запрещается:

применение ИИ для воздействия на поведение людей без их осознанного согласия;

использование ИИ, эксплуатирующего уязвимости людей — по возрасту, инвалидности или социальному положению;

социальный скоринг — оценка и классификация граждан по поведению или характеристикам;

анализ эмоций людей без их согласия;

распознавание лиц в общественных местах в реальном времени (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом);

создание и распространение запрещённого законодательством контента с использованием ИИ.

Таким образом, Казахстан впервые на законодательном уровне закрепляет ограничения для искусственного интеллекта, устанавливая приоритет безопасности человека и общества.