Список подлежащих призыву казахстанцев будет формировать искусственный интеллект, передает BAQ.KZ.

О, так называемом, сервисе "Smart военкомат" рассказал заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев. Он будет рассылать оповещения о необходимости прохождения медкомиссии. Те, кто не может служить по объективным причинам, будут исключены из системы рассылки. Система автоматически будет отбирать кандидатов по возрасту, антропометрическим данным, состоянию здоровья, уровню образования, наличию удостоверения на право управления транспортом и основанию для предоставления отсрочки, либо освобождения от призыва.

Рассказал спикер и о других цифровых проектах. К примеру, об оцифровке медосмотров призывников. Систему опробировали в одном из военкоматов Астаны. Это снижает коррупционные риски и ускоряет процессы. В 2024 году таким образом были оцифрованы медицинские данные 14 989 человек, в 2025-м – 5 504 человек.

"Сейчас мы работаем в Астане, Алматы, Карагандинской области и Шымкенте. Еще две - три области у нас на подходе для подключения к онлайн-медосмотру. То есть, пизывник приходит в военкомат, называет свой ИИН, его там регистрируют, снимают данные. Все остальные медицинские сведения подтягиваются в нашу систему. И мы там же в режиме онлайн можем посмотреть флюорографию, ЭКГ. При необходимости врпачи направляют для дополнительного медосвидетельствования", - рассказал спикер.

Ранее заместитель министра обороны рассказал, сколько военнослужащих получили образовательные гранты на обучение в ВУЗах в этом году по программе "Sarbaz 2.0".