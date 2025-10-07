Министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства рассказал, какие цифровые сервисы сегодня применяются для выявления нарушителей по уплате налогов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Так, система Smart Data Finance с использованием искусственного интеллекта анализирует массивы данных граждан и бизнеса, выявляет схемы ухода от налогов и формирует цифровой профиль налогоплательщика.

По данным Минфина, к системе уже подключено 74 источника данных, а до конца года планируется интегрировать ещё 30 – с госорганами, банками второго уровня и другими организациями.

Всё ещё актуальными остаются схемы минимизации и уклонений от уплаты налогов в секторе малого и среднего бизнеса.

"К примеру, регистрация нескольких компаний по одному и тому же юридическому адресу. Только в 3 576 адресах зарегистрированы порядка 20 тысяч компаний, по которым задолженность по налогам составляет 60,4 млрд тенге. Для установления их фактической деятельности проводятся налоговые обследования", – отметил Мади Такиев.

Сохраняются и нарушения кассовой дисциплины. В 2024 году выявлено, что 39% ККМ (402 тысячи аппарата) не пробивали чеки, а 16 755 ККМ при оплатах через POS-терминалы и QR-коды также не выдавали фискальные чеки. Кроме того, около 260 тысяч налогоплательщиков ежедневно фиксировали один и тот же чек или одинаковую сумму выручки. Однако в 2025 году наблюдается снижение числа нарушений – из 400 тысяч кассовых аппаратов 70 тысяч предпринимателей начали пробивать чеки.

В числе новых цифровых сервисов налогового администрирования:

Биометрическая идентификация в ИС ЭСФ, предотвратившая выпуск фиктивных счетов-фактур на сумму более 33 млрд тенге;

Проект "Е-тамга", позволяющий проверять баланс НДС и выявлять серые схемы на ранних этапах — уже обработано 250 млн ЭСФ и 500 млн платежей, ожидаемый эффект – до 100 млрд тенге поступлений в бюджет в год;

Пилот "Цифровой НДС", реализуемый совместно с Национальным банком, в рамках которого расчеты в цифровом тенге блокируют вывод денег в тень и обеспечивают прозрачность цепочек поставок.

В Минфине заявили, что в дальнейшем планируют масштабировать использование цифрового тенге и других технологий в сферы, наиболее подверженные риску вывода средств в тень.