Сохраняя ценности в цифровую эпоху: новый вызов для казахстанского общества
Эксперт объяснил влияние технологий на национальные ценности
Сегодня искусственный интеллект проникает во все сферы жизни человека и напрямую влияет на повседневное принятие решений, коммуникацию и эмоциональный опыт. Мировые исследования показывают, что это явление в целом оказывает положительное воздействие на психологическое состояние людей. Казахстан также в последние годы активно внедряет искусственный интеллект и стремится максимально раскрыть его потенциал, передает BAQ.KZ.
Подтверждением этого могут служить инициативы, озвученные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в нынешнем Послании. В стране открылось новое министерство и университет, посвящённые эффективному развитию и использованию ИИ. Казахстан работает над тем, чтобы в течение трёх лет стать по-настоящему цифровой страной.
"Прежде всего было принято крайне важное решение о создании первого в стране исследовательского университета в области искусственного интеллекта. Кроме того, начал работу центр искусственного интеллекта Alem.ai. Этот центр можно назвать пространством инноваций и свежих идей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что Казахстан открыт для любого сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
"Мы также планируем запустить второй в стране суперкомпьютерный кластер. Искусственный интеллект должен служить исключительно благим целям. Человеческое благополучие — в приоритете. Центр Alem.ai должен стать глобальным хабом по максимально эффективному и этичному применению ИИ. Правильное и ответственное использование технологий искусственного интеллекта имеет огромное значение. Именно поэтому новый университет и центр Alem.ai должны стать ядром единой экосистемы", - заявил Токаев.
Достижения в сфере внедрения ИИ уже заметны. Впервые в истории Казахстана нейросеть SKAI была включена в состав цифрового независимого члена наблюдательных советов по регионам в Фонде национального благосостояния "Самрук-Қазына". Нейросеть анализирует внутренние и внешние нормативные документы, решения Совета директоров с 2008 года, а также другие материалы, накопленные с момента основания Фонда. Это позволяет Совету принимать более взвешенные и обоснованные решения. Особое внимание уделено безопасности: SKAI работает в закрытом контуре на втором в Казахстане суперкомпьютере Al Farabium портфельной компании Фонда - "Казахтелекома". Информация остаётся в пределах страны, а высокая вычислительная мощность обеспечивает надёжность и скорость анализа. В основе системы лежит казахстанская языковая модель Alem LLM.
Кроме того, университет, где будут активно применять ИИ в образовательном процессе, создаётся с учётом международного опыта.
"В мировой практике существует множество успешных примеров. Например, в США такие образовательные платформы, как DreamBox и Knewton, адаптируют курс математики под каждого ученика. В Южной Корее искусственный интеллект используется для изучения языков. Для Казахстана такой подход также имеет особое значение. Особенно для многонациональной страны важно создать равные условия для детей с разным уровнем владения языком, культурой или общим образовательным базисом", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Если говорить о зарубежных исследованиях, многие работы доказывают, что искусственный интеллект способствует улучшению психологического состояния человека. Согласно метаанализам, опубликованным в базе PubMed, ИИ-агенты, оказывающие психологическую поддержку, помогают снижать уровень депрессии и стресса, дарят чувство поддержки и понимания.
Чат-боты и виртуальные терапевты на основе ИИ широко используются во многих странах и доказано повышают эмоциональную устойчивость и способность к саморегуляции. Они особенно важны в регионах, где психологическая помощь малодоступна или дефицитна.
Кроме того, использование искусственного интеллекта на рабочем месте тоже может положительно влиять на внутреннюю мотивацию человека. Согласно исследованиям, проведённым в Китае и Сингапуре, применение ИИ в профессиональной сфере усиливает ощущение собственной компетентности, полезности и самостоятельности. А это - ключевые психологические факторы, повышающие самооценку и профессиональную удовлетворённость.
Искусственный интеллект воздействует и на когнитивные, и на эмоциональные способности человека. С одной стороны, он обеспечивает быстрый доступ к информации и облегчает процесс принятия решений.
В связи с этим зарубежные учёные подчёркивают: искусственный интеллект нужно рассматривать не как замену человека, а как инструмент, расширяющий его возможности. Если человек ставит в центр своей жизни духовность, человеческие отношения и критическое мышление, то ИИ становится мощным союзником в психологической поддержке и личностном развитии.
Ссылаясь на зарубежные исследования, мы попросили агента корпорации Google в Казахстане, IT Product & Project менеджера Нуржола Табигата поделиться мнением о том, как искусственный интеллект может повлиять на казахстанское общество и его ценности.
По его словам, утрата духовности не связана с появлением новых явлений вроде искусственного интеллекта.
"Потому что искусственный интеллект - это всего лишь инструмент. А инструмент, как известно, можно использовать как во благо, так и во вред. Поэтому всё зависит от того, как мы его применяем. Если мы создаём продукты, которые служат духовным ценностям, культуре и нравственности, и предлагаем решения, поддерживающие эти сферы, тогда, конечно, технология принесёт нам пользу. Но если использовать её бесцельно, исключительно ради материальной выгоды, она может причинить вред", - говорит эксперт.
По мнению Нуржола Табигата, казахская национальная идентичность вполне может сочетаться с новыми технологиями.
"Например, у казахов есть множество прекрасных крылатых выражений. Мы говорим: “Білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады” - "Умелый победит одного, а знающий - тысячу". В этой пословице подчёркивается важность знаний и разума. Значит, мы можем создавать качественные продукты, направленные на образование, науку и развитие интеллекта. Или ещё одно выражение: “Жігітке жеті өнер де аз” - "Молодому человеку и семи навыков мало". Это призыв к всестороннему развитию. Если мы сможем придумать новые, оригинальные решения, связанные с искусственным интеллектом, и создавать качественные продукты, это будет соответствовать духу этой пословицы. То есть обучение новым навыкам и стремление к инновациям абсолютно не противоречат национальной идентичности, наоборот - дополняют её", - говорит Нуржол Табигат.
Он отмечает, что новое поколение, растущее в цифровом обществе, должно сохранять связь с традициями и опираться на духовные ценности.
"Как я уже сказал, если учреждения и организации, отвечающие за сохранение национальной идентичности и культуры, смогут эффективно использовать новые технологии вроде искусственного интеллекта и предложить молодёжи интересные и полезные продукты, это внесёт большой вклад в сохранение традиций. Например, цифровые игры, интерактивные книги или виртуальные выставки, созданные на основе национальных сказок и легенд, стали бы отличными проектами в этом направлении", - говорит эксперт.
Представитель Google подчёркивает, что для того, чтобы искусственный интеллект учитывал нашу национальную этику, особенности языка и культуры, необходимо сначала систематизировать данные, связанные с национальным языком, традициями и историей, а затем на этой основе строить алгоритмы и модели.
"То есть если в искусственный интеллект заложить богатый словарный запас казахского языка, культурный контекст, исторические данные и духовные понятия, он, в свою очередь, будет работать с учётом этих ценностей. В этом отношении учреждения, занимающиеся языком, культурой и традициями, могли бы внедрять специальные методики, учитывающие национальные особенности при разработке своих продуктов - тогда и искусственный интеллект будет развиваться в этом направлении. Как я уже говорил, это всего лишь инструмент. Как мы его используем - таким и будет его результат", - говорит Нуржол Табигат.
Также специалист затронул тему духовной ответственности молодёжи в цифровом мире.
"Главное - уметь отличать ложь от правды. Это сегодня не только национальный или духовный вопрос, а актуальная задача для всего человечества. Чтобы не потеряться в нынешнем потоке информации, необходимо критическое мышление. Навыки проверки любой информации, сопоставления, подтверждения её через официальные источники, умение не поддаваться эмоциям - это важные обязанности каждого молодого человека. Поэтому я считаю, что в будущем гражданин Казахстана должен быть всесторонне развитой личностью. Он должен быть гармоничен и духовно, и в освоении технологий, и в отношении к знаниям, здоровью, этике и культуре. Люди, достигавшие успеха во все времена, как правило, умели сохранять этот баланс. Поэтому, в каком бы времени мы ни жили, самое главное - поддерживать равновесие между духовностью и технологиями", - говорит Нуржол Табиғат.
Эксперт высказался и о людях, использующих искусственный интеллект в духовной сфере. По его словам, ChatGPT не является живым существом и не может заменить психолога.
"ChatGPT, как ни крути, - робот. Он не способен понять человеческую душу. Конечно, он может отвечать на вопросы, опираясь на базовую информацию. Но я не соглашусь с утверждением, что он может заменить психолога. ChatGPT не может профессионально “лечить” человеческую душу, как это делает специалист. Однако на базовом уровне он является полезным инструментом для формирования первоначального понимания. Но когда речь идёт о глубоких и сложных вопросах, лучше обратиться к профессионалу", - говорит Нуржол Табиғат.
