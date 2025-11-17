Сегодня искусственный интеллект проникает во все сферы жизни человека и напрямую влияет на повседневное принятие решений, коммуникацию и эмоциональный опыт. Мировые исследования показывают, что это явление в целом оказывает положительное воздействие на психологическое состояние людей. Казахстан также в последние годы активно внедряет искусственный интеллект и стремится максимально раскрыть его потенциал, передает BAQ.KZ.

Подтверждением этого могут служить инициативы, озвученные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в нынешнем Послании. В стране открылось новое министерство и университет, посвящённые эффективному развитию и использованию ИИ. Казахстан работает над тем, чтобы в течение трёх лет стать по-настоящему цифровой страной.

"Прежде всего было принято крайне важное решение о создании первого в стране исследовательского университета в области искусственного интеллекта. Кроме того, начал работу центр искусственного интеллекта Alem.ai. Этот центр можно назвать пространством инноваций и свежих идей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан открыт для любого сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

"Мы также планируем запустить второй в стране суперкомпьютерный кластер. Искусственный интеллект должен служить исключительно благим целям. Человеческое благополучие — в приоритете. Центр Alem.ai должен стать глобальным хабом по максимально эффективному и этичному применению ИИ. Правильное и ответственное использование технологий искусственного интеллекта имеет огромное значение. Именно поэтому новый университет и центр Alem.ai должны стать ядром единой экосистемы", - заявил Токаев.

Достижения в сфере внедрения ИИ уже заметны. Впервые в истории Казахстана нейросеть SKAI была включена в состав цифрового независимого члена наблюдательных советов по регионам в Фонде национального благосостояния "Самрук-Қазына". Нейросеть анализирует внутренние и внешние нормативные документы, решения Совета директоров с 2008 года, а также другие материалы, накопленные с момента основания Фонда. Это позволяет Совету принимать более взвешенные и обоснованные решения. Особое внимание уделено безопасности: SKAI работает в закрытом контуре на втором в Казахстане суперкомпьютере Al Farabium портфельной компании Фонда - "Казахтелекома". Информация остаётся в пределах страны, а высокая вычислительная мощность обеспечивает надёжность и скорость анализа. В основе системы лежит казахстанская языковая модель Alem LLM.

Кроме того, университет, где будут активно применять ИИ в образовательном процессе, создаётся с учётом международного опыта.

"В мировой практике существует множество успешных примеров. Например, в США такие образовательные платформы, как DreamBox и Knewton, адаптируют курс математики под каждого ученика. В Южной Корее искусственный интеллект используется для изучения языков. Для Казахстана такой подход также имеет особое значение. Особенно для многонациональной страны важно создать равные условия для детей с разным уровнем владения языком, культурой или общим образовательным базисом", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Если говорить о зарубежных исследованиях, многие работы доказывают, что искусственный интеллект способствует улучшению психологического состояния человека. Согласно метаанализам, опубликованным в базе PubMed, ИИ-агенты, оказывающие психологическую поддержку, помогают снижать уровень депрессии и стресса, дарят чувство поддержки и понимания.

Чат-боты и виртуальные терапевты на основе ИИ широко используются во многих странах и доказано повышают эмоциональную устойчивость и способность к саморегуляции. Они особенно важны в регионах, где психологическая помощь малодоступна или дефицитна.

Кроме того, использование искусственного интеллекта на рабочем месте тоже может положительно влиять на внутреннюю мотивацию человека. Согласно исследованиям, проведённым в Китае и Сингапуре, применение ИИ в профессиональной сфере усиливает ощущение собственной компетентности, полезности и самостоятельности. А это - ключевые психологические факторы, повышающие самооценку и профессиональную удовлетворённость.

Искусственный интеллект воздействует и на когнитивные, и на эмоциональные способности человека. С одной стороны, он обеспечивает быстрый доступ к информации и облегчает процесс принятия решений.

В связи с этим зарубежные учёные подчёркивают: искусственный интеллект нужно рассматривать не как замену человека, а как инструмент, расширяющий его возможности. Если человек ставит в центр своей жизни духовность, человеческие отношения и критическое мышление, то ИИ становится мощным союзником в психологической поддержке и личностном развитии.

Ссылаясь на зарубежные исследования, мы попросили агента корпорации Google в Казахстане, IT Product & Project менеджера Нуржола Табигата поделиться мнением о том, как искусственный интеллект может повлиять на казахстанское общество и его ценности.

По его словам, утрата духовности не связана с появлением новых явлений вроде искусственного интеллекта.

"Потому что искусственный интеллект - это всего лишь инструмент. А инструмент, как известно, можно использовать как во благо, так и во вред. Поэтому всё зависит от того, как мы его применяем. Если мы создаём продукты, которые служат духовным ценностям, культуре и нравственности, и предлагаем решения, поддерживающие эти сферы, тогда, конечно, технология принесёт нам пользу. Но если использовать её бесцельно, исключительно ради материальной выгоды, она может причинить вред", - говорит эксперт.

По мнению Нуржола Табигата, казахская национальная идентичность вполне может сочетаться с новыми технологиями.

"Например, у казахов есть множество прекрасных крылатых выражений. Мы говорим: “Білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады” - "Умелый победит одного, а знающий - тысячу". В этой пословице подчёркивается важность знаний и разума. Значит, мы можем создавать качественные продукты, направленные на образование, науку и развитие интеллекта. Или ещё одно выражение: “Жігітке жеті өнер де аз” - "Молодому человеку и семи навыков мало". Это призыв к всестороннему развитию. Если мы сможем придумать новые, оригинальные решения, связанные с искусственным интеллектом, и создавать качественные продукты, это будет соответствовать духу этой пословицы. То есть обучение новым навыкам и стремление к инновациям абсолютно не противоречат национальной идентичности, наоборот - дополняют её", - говорит Нуржол Табигат.

Он отмечает, что новое поколение, растущее в цифровом обществе, должно сохранять связь с традициями и опираться на духовные ценности.

"Как я уже сказал, если учреждения и организации, отвечающие за сохранение национальной идентичности и культуры, смогут эффективно использовать новые технологии вроде искусственного интеллекта и предложить молодёжи интересные и полезные продукты, это внесёт большой вклад в сохранение традиций. Например, цифровые игры, интерактивные книги или виртуальные выставки, созданные на основе национальных сказок и легенд, стали бы отличными проектами в этом направлении", - говорит эксперт.

Представитель Google подчёркивает, что для того, чтобы искусственный интеллект учитывал нашу национальную этику, особенности языка и культуры, необходимо сначала систематизировать данные, связанные с национальным языком, традициями и историей, а затем на этой основе строить алгоритмы и модели.

"То есть если в искусственный интеллект заложить богатый словарный запас казахского языка, культурный контекст, исторические данные и духовные понятия, он, в свою очередь, будет работать с учётом этих ценностей. В этом отношении учреждения, занимающиеся языком, культурой и традициями, могли бы внедрять специальные методики, учитывающие национальные особенности при разработке своих продуктов - тогда и искусственный интеллект будет развиваться в этом направлении. Как я уже говорил, это всего лишь инструмент. Как мы его используем - таким и будет его результат", - говорит Нуржол Табигат.

Также специалист затронул тему духовной ответственности молодёжи в цифровом мире.

"Главное - уметь отличать ложь от правды. Это сегодня не только национальный или духовный вопрос, а актуальная задача для всего человечества. Чтобы не потеряться в нынешнем потоке информации, необходимо критическое мышление. Навыки проверки любой информации, сопоставления, подтверждения её через официальные источники, умение не поддаваться эмоциям - это важные обязанности каждого молодого человека. Поэтому я считаю, что в будущем гражданин Казахстана должен быть всесторонне развитой личностью. Он должен быть гармоничен и духовно, и в освоении технологий, и в отношении к знаниям, здоровью, этике и культуре. Люди, достигавшие успеха во все времена, как правило, умели сохранять этот баланс. Поэтому, в каком бы времени мы ни жили, самое главное - поддерживать равновесие между духовностью и технологиями", - говорит Нуржол Табиғат.

Эксперт высказался и о людях, использующих искусственный интеллект в духовной сфере. По его словам, ChatGPT не является живым существом и не может заменить психолога.