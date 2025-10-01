Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на III заседании аналитической платформы Astana Open Dialogue сообщил о результатах и новых шагах в цифровизации образования. По его словам, в Казахстане будут запущены массовые программы, которые позволят каждому гражданину освоить базовые навыки работы с новыми технологиями и искусственным интеллектом. Подробнее в материале BAQ.KZ.

"Мы приняли для себя важное решение: запустить массовые программы, чтобы как можно больше граждан получили возможность понять новые технологии и обучиться хотя бы простым навыкам. Пусть это будет не уровень глубоких специалистов, но каждый должен стать уверенным продвинутым пользователем", — отметил министр.

По его словам, уже сегодня студенты быстрее и интуитивнее осваивают цифровые инструменты, чем многие преподаватели. Для решения этой задачи два года назад Казахстан запустил проект с компанией Coursera, предоставив бесплатный доступ к платформе.

"Наши студенты прошли более 2,5 миллиона часов обучения и получили свыше 400 тысяч сертификатов. Доля завершённых курсов составила 80% — это самый высокий показатель в мире среди пользователей Coursera. Три недели назад министерство получило награду Coursera Global Partner Award в Лас-Вегасе", — сообщил Нурбек.

С этого года стартовала новая программа повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава.

"Сегодня уже 20,5% преподавателей прошли обучение, это почти 8 тысяч человек. До конца года мы доведём этот показатель до 55%, а в дальнейшем охватим всех преподавателей", — уточнил министр.

Также министерство разработало отдельные курсы по искусственному интеллекту совместно с ведущими академиями.