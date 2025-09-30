В Актау начали использовать технологии искусственного интеллекта для контроля качества городских дорог, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24KZ.

Современное оборудование позволяет оперативно фиксировать дефекты покрытия и обязывает подрядчиков устранять их за собственный счёт.

Лаборатория на колёсах уже обследовала 15 микрорайонов. С помощью ИИ проверяется дорожная разметка и качество асфальта.

"Если раньше на проверку 100 километров дороги уходило 4 дня, то теперь - всего 4 час", - отметил инженер Мерей Алиев.

По словам Исматуллы Адая, руководителя сектора городского отдела пассажирского транспорта и автодорог, после отбора проб лаборатория направляет заключение в акимат. На его основе принимается решение о сдаче дороги в эксплуатацию.

Все строительные материалы проходят цифровую проверку: образцы снабжаются QR-кодами с данными о месте и температуре асфальта, за процессом следят камеры, а результаты фиксируются онлайн. Это исключает подмену данных и минимизирует коррупционные риски.

"Если материалы не соответствуют нормам, дорога в эксплуатацию не принимается. Подрядчик обязан устранить недочёты и снова пройти тест", - подчеркнул Ерболат Шаймурат, заведующий лабораторией Мангистауского филиала Национального центра качества дорожных активов.

С начала года в регионе проведено около 500 проверок на 50 дорожных объектах. Из 1500 проб почти треть не прошла испытания, и эти участки подрядчики будут переделывать за свой счёт.