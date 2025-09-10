В Мангистауской области готовят цифровой прорыв для молодых жителей региона, передает BAQ.KZ. По поручению управления по вопросам молодежной политики разрабатывается мобильное приложение "Маңғыстау жастары", которое позволит бесплатно обучаться современным профессиям.

Главное преимущество проекта — доступ к образовательным программам по самым востребованным направлениям. Среди них:

искусственный интеллект,

UI/UX-дизайн,

анализ данных,

графический дизайн и монтаж с использованием ИИ,

цифровой маркетинг,

запуск стартапов,

инженерия без кода (No-code),

бизнес с применением ИИ,

инструменты ИИ для молодых преподавателей.

Каждый пользователь сможет выбрать одно из десяти направлений, пройти тестирование и получить сертификат, подтверждающий освоение новой профессии. Половина курсов связана с технологиями искусственного интеллекта, что отражает запрос времени и отвечает приоритетам цифровизации.

Кроме обучения, приложение станет площадкой для поиска работы и саморазвития: в нем разместят актуальные вакансии, анонсы общественных, культурных и спортивных мероприятий, а также информацию о мерах господдержки для молодежи. Запуск "Маңғыстау жастары" планируется до конца этого года.

Инициатива напрямую перекликается с поручениями президента Касым-Жомарта Токаева, который в своем последнем послании подчеркнул необходимость развития компетенций в сфере ИИ и цифровых технологий.