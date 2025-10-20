На XI заседании Парламентской комиссии министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев рассказал о цифровых проектах, направленных на устойчивое развитие и рост экономики страны, передаёт BAQ.KZ.

Интеллектуальная экосистема управления водными ресурсами

По словам министра, одним из приоритетных направлений остаётся внедрение искусственного интеллекта в управление водными ресурсами. Уже внедрена интеллектуальная система, которая оптимизирует распределение воды между регионами, балансирует потоки и прогнозирует потребление.

"Разрабатывается флагманский проект — Национальная информационная система водных ресурсов, которая объединит данные о накоплении, распределении и использовании воды. Она обеспечит онлайн-мониторинг и прозрачность расчётов", — сообщил Жаслан Мадиев.

Министр отметил, что благодаря цифровизации потери воды сократятся на 15–20%, а эффективность её использования вырастет на четверть. Также будет создана единая база данных по 27 тысячам водопользователей.

"Уже осуществляется онлайн-приём платежей на суммы свыше 30 миллиардов тенге в год, что значительно повысило прозрачность расчётов и платежную дисциплину. В следующем году будет внедрена система раннего прогнозирования водопотребления с применением искусственного интеллекта", — уточнил он.

Эти проекты, подчеркнул министр, формируют интеллектуальную экосистему управления водой и приближают Казахстан к достижению целей устойчивого развития в части рационального использования природных ресурсов.

Искусственный интеллект помогает в поиске работы

Отдельное внимание в своём докладе Жаслан Мадиев уделил внедрению ИИ в экономику и сферу занятости.

"В рамках направления “Достойная работа и экономический рост” на портале HR-enbek.kz внедрён ИИ-агент, который помогает гражданам подбирать вакансии, повышать квалификацию и строить карьерные траектории", — сообщил глава ведомства.

По его словам, такая цифровая система позволяет людям быстрее находить подходящую работу и выстраивать индивидуальные карьерные пути.

Кроме того, в Казахстане реализуется программа AI-Corporate, направленная на повышение знаний в области искусственного интеллекта среди корпоративного сектора.

"Она позволит компаниям активнее внедрять ИИ-инструменты в свою деятельность и повышать производительность труда", — подчеркнул министр.

Эти инициативы, по словам Жаслана Мадиева, являются частью государственной стратегии по повышению конкурентоспособности Казахстана и развитию цифровой экономики, где искусственный интеллект играет ключевую роль.