На XI заседании Парламентской комиссии министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев рассказал о цифровых проектах, направленных на устойчивое развитие и рост экономики страны, передаёт BAQ.KZ.
Интеллектуальная экосистема управления водными ресурсами
По словам министра, одним из приоритетных направлений остаётся внедрение искусственного интеллекта в управление водными ресурсами. Уже внедрена интеллектуальная система, которая оптимизирует распределение воды между регионами, балансирует потоки и прогнозирует потребление.
"Разрабатывается флагманский проект — Национальная информационная система водных ресурсов, которая объединит данные о накоплении, распределении и использовании воды. Она обеспечит онлайн-мониторинг и прозрачность расчётов", — сообщил Жаслан Мадиев.
Министр отметил, что благодаря цифровизации потери воды сократятся на 15–20%, а эффективность её использования вырастет на четверть. Также будет создана единая база данных по 27 тысячам водопользователей.
"Уже осуществляется онлайн-приём платежей на суммы свыше 30 миллиардов тенге в год, что значительно повысило прозрачность расчётов и платежную дисциплину. В следующем году будет внедрена система раннего прогнозирования водопотребления с применением искусственного интеллекта", — уточнил он.
Эти проекты, подчеркнул министр, формируют интеллектуальную экосистему управления водой и приближают Казахстан к достижению целей устойчивого развития в части рационального использования природных ресурсов.
Искусственный интеллект помогает в поиске работы
Отдельное внимание в своём докладе Жаслан Мадиев уделил внедрению ИИ в экономику и сферу занятости.
"В рамках направления “Достойная работа и экономический рост” на портале HR-enbek.kz внедрён ИИ-агент, который помогает гражданам подбирать вакансии, повышать квалификацию и строить карьерные траектории", — сообщил глава ведомства.
По его словам, такая цифровая система позволяет людям быстрее находить подходящую работу и выстраивать индивидуальные карьерные пути.
Кроме того, в Казахстане реализуется программа AI-Corporate, направленная на повышение знаний в области искусственного интеллекта среди корпоративного сектора.
"Она позволит компаниям активнее внедрять ИИ-инструменты в свою деятельность и повышать производительность труда", — подчеркнул министр.
Эти инициативы, по словам Жаслана Мадиева, являются частью государственной стратегии по повышению конкурентоспособности Казахстана и развитию цифровой экономики, где искусственный интеллект играет ключевую роль.
