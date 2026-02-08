Искусственный интеллект помогает врачам Алматы выявлять рак

Вчера, 23:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат города Алматы Вчера, 23:33
Вчера, 23:33
121
Фото: Акимат города Алматы

Алматинский онкологический центр демонстрирует один из самых высоких показателей ранней диагностики в стране. Это позволяет начинать лечение вовремя и способствует снижению смертности, передаёт BAQ.KZ.

Искусственный интеллект, роботизация и современные технологии помогают врачам Алматы выявлять рак на ранних стадиях и повышать эффективность лечения.

Центр внедряет решения, которые делают медицинскую помощь точнее, безопаснее и ориентированной на пациента.

Самое читаемое

Наверх