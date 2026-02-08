Алматинский онкологический центр демонстрирует один из самых высоких показателей ранней диагностики в стране. Это позволяет начинать лечение вовремя и способствует снижению смертности, передаёт BAQ.KZ.

Искусственный интеллект, роботизация и современные технологии помогают врачам Алматы выявлять рак на ранних стадиях и повышать эффективность лечения.

Центр внедряет решения, которые делают медицинскую помощь точнее, безопаснее и ориентированной на пациента.