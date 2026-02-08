Искусственный интеллект помогает врачам Алматы выявлять рак
Вчера, 23:33
121Фото: Акимат города Алматы
Алматинский онкологический центр демонстрирует один из самых высоких показателей ранней диагностики в стране. Это позволяет начинать лечение вовремя и способствует снижению смертности, передаёт BAQ.KZ.
Искусственный интеллект, роботизация и современные технологии помогают врачам Алматы выявлять рак на ранних стадиях и повышать эффективность лечения.
Центр внедряет решения, которые делают медицинскую помощь точнее, безопаснее и ориентированной на пациента.
