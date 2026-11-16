Искусственный интеллект предложил новые правила защиты детей в Казахстане
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В Казахстане хотят ограничить доступ детей к опасным приложениям, играм и другому цифровому контенту. Для этого разработали более 120 законодательных поправок, а к подготовке документа впервые привлекли искусственный интеллект, передаёт BAQ.KZ.
О новом законопроекте «О цифровой и информационной безопасности детей» рассказала вице-спикер Курултая Динара Закиева на правительственном часе.
Документ стал первым законопроектом, при разработке которого использовали платформу AI-Quryltai. Искусственный интеллект помог депутатам проанализировать обращения родителей, существующие угрозы для детей в интернете и международный опыт защиты несовершеннолетних.
Кроме того, специальная юридическая модель, работающая с базой из более чем 800 тысяч нормативных правовых актов, участвовала в подготовке текста поправок.
Какие ограничения предлагают ввести
Одно из главных предложений – распространить механизм родительского контроля на все цифровые платформы.
Это означает, что детям планируют ограничить доступ к приложениям, играм и другим цифровым продуктам, которые не прошли необходимую проверку или не имеют соответствующей маркировки.
«С помощью платформы был проработан комплекс мер по защите детей в цифровой и информационной среде с учетом новых угроз и развитием цифровых технологий. Эти меры касаются внедрения механизма „родительского контроля“ на все платформы. То есть для детей будет введена фильтрация и соответственно все немаркированные и не верифицированные цифровые и информационные продукты, приложения, игры не будут доступны для ребенка», – пояснила Динара Закиева.
Законопроект также предусматривает требования к цифровым платформам по маркировке и проверке контента. При выявлении угроз или нарушений предлагается предусмотреть возможность его блокировки.
Всего подготовлено более 120 поправок.
При этом окончательные решения принимал не искусственный интеллект. Все предложения AI-Quryltai проверили и доработали депутаты совместно с юристами и экспертами по цифровой безопасности.
Сейчас законопроект направляют на заключение Правительства. После этого его продолжат рассматривать в рабочей группе Курултая.
Таким образом, предлагаемые ограничения пока не вступили в силу – они находятся на стадии законодательной проработки.
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