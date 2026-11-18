Искусственный интеллект хотят сделать доступным не только жителям крупных городов, но и отдалённых сёл Казахстана. Более 270 тысяч человек планируют научить пользоваться ИИ, создавать цифровой контент и применять новые технологии в учёбе, работе и повседневной жизни, передаёт BAQ.KZ.

Масштабный образовательный проект «Жасампаз AI» запустило молодёжное крыло партии «Әділет». Программа охватит все 20 регионов страны, причём основное внимание организаторы намерены уделить сельской молодёжи.

Идея проста: современные технологии не должны оставаться привилегией жителей мегаполисов. Школьники, учителя и молодые специалисты из небольших населённых пунктов тоже должны иметь возможность освоить инструменты, которые всё активнее используются в разных профессиях.

Первые занятия уже прошли в Западно-Казахстанской области и Шымкенте.

В ЗКО молодёжь учили пользоваться цифровыми государственными услугами. Участники мастер-класса узнали, как самостоятельно получать услуги в ЦОНах, в том числе оформлять удостоверения личности и паспорта через специальные терминалы.

«На мастер-классе молодые люди на практике освоили эффективные способы получения государственных услуг в цифровом формате. Сегодня многие услуги автоматизированы. Например, новые терминалы для оформления документов позволяют значительно экономить время. Наша цель — помочь молодёжи освоить такие технологии и свободно использовать их в повседневной жизни», — рассказал председатель областного филиала молодёжного крыла Ерлик Шамгали.

В Шымкенте акцент сделали на возможностях искусственного интеллекта в бизнесе, медицине и технологических разработках. Участники форума обсуждали стартапы и машинное обучение, представляли свои идеи на конкурсе MedTech Startup Battle и хакатоне Decentrathon.

Один из участников, Арлен Асылбекулы, считает, что подобные знания могут пригодиться не только при поиске работы, но и при запуске собственного дела.

«Мы на практике научились использовать инструменты искусственного интеллекта в повседневной жизни, учёбе и работе. Думаю, такие знания помогут молодёжи освоить востребованные на рынке труда навыки, овладеть новыми профессиями и в будущем открыть собственное дело», — отметил он.

Чему будут учить казахстанцев

Программа состоит из трёх направлений.

AI Academy рассчитана более чем на 50 тысяч молодых людей. Здесь участникам покажут, как с помощью ИИ создавать тексты, изображения, презентации и видеоролики, а также пользоваться цифровыми сервисами.

AI Challenge объединит более 20 тысяч участников. Они смогут попробовать свои силы в разработке творческих и технологических проектов. Конкурс пройдёт в 20 регионах, после чего состоится республиканский этап.

Самым масштабным направлением станет AI Ауылға. Обучение планируют провести более чем для 200 тысяч школьников и учителей из свыше тысячи казахстанских сёл.

Участников познакомят с искусственным интеллектом, образовательными платформами и онлайн-сервисами, которые можно использовать на уроках и за пределами школы.

Проект связан с задачами по развитию цифровой экономики, обозначенными Президентом Казахстана. В предвыборной программе партии «Әділет» предусмотрено обучение навыкам работы с искусственным интеллектом не менее пяти миллионов граждан.

Пока речь идёт о первом этапе — более 270 тысячах участников. Обучающие занятия, мастер-классы и технологические конкурсы планируют постепенно провести по всей стране.

Главная задача организаторов — дать молодёжи возможность не просто познакомиться с искусственным интеллектом, а научиться использовать его для решения реальных задач.