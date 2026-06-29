Искусственный интеллект разгоняет мировой спрос на электроэнергию

Бурное развитие технологий искусственного интеллекта стремительно меняет мировой энергетический рынок. Из-за роста числа дата-центров и увеличения потребления электроэнергии крупнейшие энергетические компании начали активно объединяться и покупать новые активы. Как сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Deloitte, только за первые пять месяцев 2026 года объем сделок по слияниям и поглощениям в энергетическом секторе США достиг рекордных 203,6 млрд долларов.

Для сравнения, за весь 2025 год стоимость подобных сделок составляла 141,7 млрд долларов.

Почему искусственный интеллект меняет энергетику

Главной причиной рекордной активности аналитики называют стремительное строительство центров обработки данных, необходимых для работы систем искусственного интеллекта.

Современные ИИ-платформы требуют огромных объемов электроэнергии, поэтому энергетические компании расширяют мощности, а инвесторы вкладывают миллиарды долларов в генерацию и электросетевую инфраструктуру.

По данным Deloitte, только за первые пять месяцев текущего года в США было объявлено 77 сделок в энергетическом секторе.

Крупнейшей из них стала покупка компании Dominion энергетическим гигантом NextEra Energy стоимостью 112 млрд долларов. Еще одной значимой сделкой стало приобретение AES Corp инвестиционными фондами BlackRock Global Infrastructure Partners и EQT за 33 млрд долларов.

Именно рост энергопотребления со стороны дата-центров стал одним из ключевых факторов рекордной активности на рынке. По словам руководителя направления электроэнергетики, коммунального хозяйства и возобновляемой энергетики Deloitte Томаса Кифа, бум искусственного интеллекта существенно изменил прогнозы для отрасли: ряд компаний ожидает увеличения выручки на 50–100% в ближайшие 5–10 лет.