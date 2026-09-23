В Казахстане 23 сентября стартовал AI MONTH 2026 – масштабная программа мероприятий в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Инициатива проходит в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта и объединит технологическое сообщество, бизнес, представителей образования, стартапы, международных экспертов и региональные инициативы.

Центральным событием AI MONTH станет международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026, который пройдет 1-3 октября в Астане.

В рамках форума соберутся руководители технологических компаний, основатели международных бизнесов, ученые, инвесторы, предприниматели, стартаперы и представители международных организаций. Основными темами станут искусственный интеллект, технологическое предпринимательство, инвестиции, развитие человеческого капитала и новые возможности цифровой экономики.

Открытая программа форума пройдет 2-3 октября. Билеты доступны на официальном сайте AI & Digital Bridge.

От AI Week к AI MONTH

В 2026 году формат AI Week был расширен до AI MONTH. Как отмечают организаторы, количество инициатив в сфере искусственного интеллекта увеличилось, а технологическая повестка охватила больше отраслей, аудиторий и регионов страны.

Теперь мероприятия объединены в единую программу, которая представляет развитие AI-экосистемы Казахстана в национальном масштабе.

Первым крупным событием станет HackAlem AI powered by OpenAI, стартовавший 23 сентября. Это международный хакатон по созданию AI-решений, в рамках которого команды до трех человек будут разрабатывать агентные решения для 10 ключевых отраслей экономики Казахстана.

Участники должны использовать Codex и API OpenAI. Общий объем призов и технологических ресурсов хакатона составит $1,1 млн. В эту сумму входят денежный призовой фонд, API-токены и технологические ресурсы OpenAI для разработки и запуска собственных решений.

Победителей наградят на главной сцене AI & Digital Bridge 2026.

Кибербезопасность, инвестиции и AI в медицине

29–30 сентября в Астане пройдет международная конференция по кибербезопасности в Центральной Азии KazHackStan. Более 100 региональных и международных спикеров обсудят DevSecOps, OSINT, защиту данных, анализ вредоносного программного обеспечения и новые киберугрозы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

В эти же дни состоится площадка C5+1, посвященная сотрудничеству стран Центральной Азии и США в сфере искусственного интеллекта. Участники обсудят регулирование AI, развитие инфраструктуры, подготовку кадров и международное технологическое партнерство.

Инвестиционную составляющую AI MONTH представит LP Summit. В нем примут участие институциональные инвесторы, венчурные и суверенные фонды, корпорации и family offices. Главными темами станут развитие венчурной экосистемы и новые инвестиционные возможности в Евразии.

Отдельный блок программы будет посвящен технологиям в здравоохранении. В рамках AI and MedTech Day эксперты, врачи, разработчики и представители стартапов обсудят применение искусственного интеллекта в диагностике и управлении здравоохранением, а также разработку новых MedTech-решений.

Робототехника и AI в кино

В программу AI MONTH также вошел хакатон по гуманоидной робототехнике Unitree. Участники будут программировать гуманоидных роботов Unitree G1, предоставленных организаторами, и решать практические задачи без использования симуляторов.

С 1 по 3 октября в Астане пройдет Astana AI Film Festival. Международный фестиваль посвящен использованию искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

В программе – показы фильмов, созданных с применением AI, профессиональные дискуссии и воркшопы. Участники обсудят влияние технологий на режиссуру, визуальный стиль, сторителлинг, создание персонажей, спецэффекты и озвучку.

Также в рамках AI MONTH состоятся международные соревнования по робототехнике FIRST Tech Challenge и FIRST LEGO League, форсайт-сессия UNICEF о влиянии искусственного интеллекта на будущее детей и молодежи, а также технологические мероприятия для бизнеса.

Мероприятия пройдут во всех регионах Казахстана

AI MONTH не ограничится мероприятиями в столице. В течение месяца активности в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий пройдут в региональных технологических хабах по всей стране.

В программу войдут воркшопы, буткемпы, хакатоны, карьерные встречи, питч-сессии и стартап-батлы. Участниками смогут стать школьники, студенты, преподаватели, разработчики, предприниматели, стартап-команды и специалисты, заинтересованные в освоении и практическом применении искусственного интеллекта.

Региональная программа позволит участникам получить новые компетенции, разработать собственные решения и представить проекты профессиональному сообществу.

Актуальные даты, площадки и условия регистрации доступны на платформе Astana Hub.

Завершит программу месяца Grand Final alem.ai Battle – финал AI-соревнования, организованного Astana Hub. В нем встретятся команды и молодые специалисты из Казахстана и Центральной Азии, которые представят свои разработки в четырех категориях.

В этой связи AI MONTH объединяет различные направления развития искусственного интеллекта – от образования и подготовки кадров до создания AI-продуктов, технологического предпринимательства, привлечения инвестиций и международного сотрудничества.

Организаторами AI & Digital Bridge 2026 выступают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и акимат Астаны.